Il nuovo bando senza l’obbligo dei cinque anni

Il caso dell’ascolano a cui viene negata una casa popolare torna dunque al Tar che dovrà pronunciarsi di nuovo, tenendo conto di quanto stabilito in suo favore dalla sentenza della Corte Costituzionale. L’ascolano ha risieduto dal 17 settembre 2004 al 12 novembre 2005 ad Ascoli, dal 12 novembre 2005 al 15 aprile 2015 a Castel di Lama, dal 14 aprile 2016 al 13 luglio 2017 a Castorano, e dal 13 luglio 2017 alla data dell’ordinanza di rimessione di nuovo ad Ascoli: ha presentato domanda a quest’ultimo Comune per vedersi assegnato un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in relazione al bando pubblicato dallo stesso Comune il 28 ottobre 2020. Il 13 aprile 2021 gli è stata però preannunciata l’esclusione dalla graduatoria per la mancanza del requisito di aver risieduto almeno cinque anni continuativi nel territorio regionale. Requisito che la Corte Costituzionale ha ora bocciato. "Il Tar non potrà non tenere conto di questo pronunciamento che dice che quel requisito il Comune di Ascoli non lo poteva richiedere al mio assistito, ma nemmeno a quelli che non hanno fatto ricorso dopo essere stati per questo esclusi dalla graduatoria" commenta l’avvocato Camillo D’Angelo. Il pronunciamento della Corte Costituzionale segna una svolta. "Assolutamente, in quanto nel prossimo bando – prosegue D’Angelo – non potrà essere previsto questo requisito". L’ascolano nel frattempo è ancora senza una casa degna di tale nome.