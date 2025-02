Il nuovo campione della Delphinia team è Leonardo Natalini

Il nuovo campione della Delphinia team piceno è Leonardo Natalini, classe 2011 che disputerà i campionati italiani Criteria di Riccione. Nella Coppa di Carnevale città di Fano, la matricola grottammarese ha conquistato l’oro nei 200 rana di categoria e il pass per disputare le gare tricolori avendo ottenuto l’ottimo tempo di 2’21"56, argento nei 200 delfino di categoria, argento nei 200 stile libero e ancora oro nei 200 misti.

Sofia Traini ha conquistato il secondo pass per partecipare ai campionati italiani di categoria che si svolgeranno a Riccione dal 28 marzo al 2 aprile, con un 200 rana, strepitoso, oro di categoria e bronzo di categoria nei 200 misti. Per la Delphinia, al termine delle gare preliminari, si potrebbe delineare anche qualche altro pass per i campionati italiani.

Grande soddisfazione per l’allenatrice Francesca Mostardi che ha potuto trovare conferme sui miglioramenti globali e tecnici dei ragazzi e delle ragazze del team che si allena nel complesso Grottammare Piscine. Si conferma l’atleta Matilde Ricci a livello assoluto tra le migliori della regione, ottenendo un oro di categoria nei 200 delfino, un argento di categoria ai 100 delfino, argento ai 200 stile e un bronzo assoluto nei 400 stile.