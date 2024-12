Il nuovo codice della strada e le sanzioni. La polizia municipale raccomanda ai cittadini di stare attenti per evitare verbali e problemi

Il nuovo codice della strada è entrato in vigore e fioccano ovunque le contravvenzioni. La polizia locale di Cupra Marittima, nella persona del comandante Leonardo Diomedi, raccomanda a tutti gli automobilisti la massima attenzione a non commettere violazioni che possono costare care anche a livello di sospensione della patente per il breve periodo di 7 giorni, che viene eseguito direttamente dall’agente rilevatore. Diomedi ricorda che gli automobilisti che hanno a disposizione meno di 20 punti rischiano, oltre al pagamento di una sanzione, la sospensione della patente anche per non aver indossato la cintura di sicurezza. E’ già accaduto, purtroppo, nelle ultime ore a due automobilisti della zona che sono stati sanzionati con 87 euro e poi si sono visti applicare la sospendere della patente sul posto, come stabilisce l’articolo 218 ter del nuovo codice della strada che su alcune infrazioni è molto restrittivo.