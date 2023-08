Il nuovo corso della polizia "Poco personale ma guai a piangere" Simonelli: alto livello di sicurezza

Aria di cambiamenti presso la Questura di Ascoli dove ieri si sono insediati il neo questore Giuseppe Simonelli e il questore vicario Vincenzo Capasso. Simonelli subentra a Massimo Modeo che ha assunto la carica di questore di Lecce. E’ atteso da un lavoro non facile, vista soprattutto l’esiguità del personale a disposizione, accentuatasi recentemente con numerosi pensionamenti. "La Questura di Ascoli ha problemi di organico, così come tutte le questure italiane. Non è compito mio risolvere questo problema. Non sono abituato a piangermi addosso – ha detto il questore Simonelli nella prima conferenza stampa dopo la sua nomina – Il mio compito è garantire ottimi risultati con gli uomini che ho a disposizione". Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi ’La Sapienza’ di Roma, ha lavorato presso le Questure di Verbano-Cusio-Ossola, Forlì-Cesena e di Pisa. Conseguita la promozione a dirigente superiore con decorrenza luglio 2021, ha assunto le funzioni di dirigente del compartimento della Polizia Ferroviaria Marche, Umbria e Abruzzo con sede ad Ancona. Il questore vicario Vincenzo Capasso proviene dall’anti crimine di Pescara. Appena giunto ad Ascoli ieri mattina il questore Simonelli ha reso omaggio ai Caduti della Polizia di Stato, ponendo ai piedi del cippo commemorativo una corona di alloro. Subito dopo ha incontrato i funzionari della Questura e delle specialità della Polizia e i rappresentati delle organizzazioni sindacali e dell’amministrazione civile dell’Interno. Ha poi incontrato il sindaco Fioravanti e il presidente della Provincia Loggi che ha formulato al neo questore gli auguri di buon lavoro e ricordato "il legame profondo e la stima della comunità picena nei confronti della Polizia di Stato che opera, con competenza e dedizione, per il contrasto alla criminalità e la tutela dell’ordine pubblico". "Ascoli è una buona realtà che rientra fra le piccole e medie province italiane. Chi mi ha preceduto – ha aggiunto il questore Simonelli – ha fatto un buon lavoro. Insieme a tutto il personale cercherò di mantenere alto il livello di sicurezza, tenuto conto che anche pochi episodi di criminalità in realtà piccole hanno chiaramente un valore diverso dalle grandi città". Tra i primi impegni quello di monitorare e tenere sotto controllo la movida estiva, in particolare lungo la costa picena.

Peppe Ercoli