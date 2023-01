Il nuovo Ecosportello a Cupra

Ieri mattina, alle 10, nella sala del consiglio comunale di Cupra Marittima, si è svolta la cerimonia di apertura dell’’Ecosportello’, presenti i vertici dell’Amministrazione comunale, della Picenambiente e di Marche Rifiuti Zero. L’Ecosportello per i cittadini rappresenta il punto di riferimento per tutte le questioni inerenti la corretta e virtuosa gestione dei rifiuti urbani e ai servizi ambientali in genere. Nell’ecosportello i residenti trovano un punto informativo, la distribuzione dei sacchetti e dei mastelli, possono prenotare i servizi di ritiro e conferimento di rifiuti speciali, si possono fare reclami e segnalazioni. Lo sportello si occuperà anche della sensibilizzazione ambientale. Il comune di Cupra ha aderito alla strategia Rifiuti Zero già dal 2017, per la riduzione degli imballaggi, il miglioramento della raccolta dei rifiuti ed altre buone pratiche che hanno portato la differenziata al 70,6%.