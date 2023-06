Sabato scorso è stato inaugurato il nuovo laboratorio di ceramica della Fondazione Anffas Grottammare, aperto in Via Zuccoli 23 a San Benedetto. Al taglio del nastro monsignor Patrizio Spina, vicario del Vescovo, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa ed in particolar modo per l’impegno dell’Anffas in favore delle persone con disabilità. Protagonisti della giornata sono stati i ragazzi, che frequentavano il vecchio laboratorio e che sono arrivati accompagnati dagli educatori o dai familiari. La presidente Gabriella Ceneri, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, ha evidenziato l’importanza dei nuovi locali reperiti con notevoli difficoltà ed ha ringraziato tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Presenti l’assessore ai servizi sociali dei due comuni, Andrea Sanguigni e Monica Pomili con il consigliere Marco Tamburro, l’onorevole Giorgio Fede, le consigliere regionali Monica Acciarri e Anna Casini e Pietro Colonnella presidente di Smart Piceno. Presenti i rappresentanti dei vigili del fuoco, della polizia, della Lega navale e Maria Lauri, presidente di Famiglie Anffas di Grottammare che ha espresso apprezzamento per il nuovo laboratorio.