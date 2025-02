Il nuovo libro del saggista e poeta. Antonio Tricomi

‘Non già ieri, non ancora domani’ è il titolo del libro del saggista e poeta Antonio Tricomi che sarà al centro dell’appuntamento in programma sabato prossimo alle ore 17.30, all’Ospitale, nel borgo storico di Grottammare. Organizzato dall’associazione Pelasgo 968 con il Rotary Club Hatriaticum Piceno –Roseto e con il patrocinio del Comune, l’evento vedrà conversare il professor Enrico Piergallini con l’autore del volume di versi e prose, edito da Marcos y Marcos. A impreziosire il pomeriggio penserà Piergiorgio Cinì, con le sue letture tratte dall’opera che si muove tra poesia e prosa. L’opera si compone di brevi testi, un patchwork di poesia, racconto, diario, partitura teatrale, libretto d’opera; una variazione jazzistica di generi, appunti e citazioni, concatenati tra loro, che, pagina dopo pagina, seguendo un filo conduttore, non si limitano a narrare una vicenda, ma ne esaltano la discontinuità, trasformandola in un racconto autobiografico volutamente incerto. L’autore, nato a Catania, vive nelle Marche, dove insegna discipline letterarie in un istituto tecnico, ed è stato a lungo docente a contratto nelle Università di Macerata e Urbino.