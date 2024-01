Il nuovo libro di Agostini a Casa Frida

Sabato, dalle 18.45, alla Casa Frida in via D’Ancaria ad Ascoli, verrà presentato il libro di poesie e canzoni ‘Fiamma rossa non di sole’ di Manlio Agostini, pubblicato da Mucchi Editore. La serata sarà caratterizzata da un dialogo con l’autore, da letture di poesie e da musica dal vivo. Per l’occasione sarà allestita la mostra di Marco Zaini, che ha realizzato e curato le illustrazioni del libro. In quest’ultimo vengono raccolte le opere più significative dell’autore, tracciando un vero e proprio passaggio compositivo dalla forma della poesia a quello della canzone. La prima parte è una raccolta di 30 poesie inedite che seguono, sia schemi metrici ben precisi, che contraddistinte dal verso libero. La seconda parte è una raccolta di 30 canzoni, scritte per la band picena ‘Abetito Galeotta’, di cui Manlio Agostini è cantante, paroliere e compositore. Il libro è impreziosito da 17 illustrazioni di Marco Zaini. Info: 393/9243239.