Il nuovo libro di Iginio Massaroni

Offida, dopo il successo del primo libro ’All’improvviso Strani Coriandoli Umani’, pubblicato nel 2019, lo scrittore Iginio Massaroni ci riprova. E’ stato presentato domenica, al teatro Serpente Aureo il suo romanzo dal titolo: ’Alice nel paese del sorriso. Ritorno alla realtà’. Attraverso i viaggi di Alice si potranno vivere nuove emozioni. Si tratta del seguito del primo libro che riprende il viaggio di questa bambina che da Londra, passando per Roma torna ad Offida. Un libro caratterizzato da imprevisti e incontri speciali che mette in luce personaggi di Offida. "Gli ultimi anni sono serviti a maturare, si tratta di un romanzo – dichiara Massaroni – diverso dal primo. Sono convinto che prima o poi i nostri sogni sono destinati a finire e c’è quel ritorno alla realtà che a volte fa male, ma non troppo".