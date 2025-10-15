Il nuovo look di piazza Arringo: ecco come sarà

Piazza Arringo si prepara a una nuova stagione. Il Comune ha avviato l’iter per la riqualificazione della storica piazza, inserita nel ‘Piano Città’ in accordo con l’Agenzia del Demanio. L’idea è chiara: restituire ai cittadini uno spazio interamente pedonale, più accessibile e più bello, senza snaturarne l’identità. Il progetto punta innanzitutto sulla pavimentazione, che verrà ridisegnata con travertino in diverse sfumature, così da creare campiture armoniche e un dialogo naturale con i palazzi che la incorniciano. Niente effetti speciali: materiali della tradizione, posati con un disegno contemporaneo per dare continuità ai percorsi e accompagnare lo sguardo verso Cattedrale e Battistero.

Davanti al palazzo vescovile arriveranno panchine monolitiche in pietra, essenziali e robuste, pensate come piccole ‘soste’ da cui godersi la piazza. Saranno illuminate dal basso con sottili linee di luce a led che si integreranno con l’illuminazione monumentale già in uso, creando un’atmosfera morbida nelle ore serali senza abbagliare né invadere. L’intervento comprende anche il restauro delle due fontane e la sistemazione delle acque piovane, per evitare ristagni e garantire una fruizione più confortevole in ogni stagione. Grande attenzione è dedicata all’accessibilità: quote più leggibili, raccordi dolci, eliminazione degli ostacoli. L’obiettivo è che chiunque (famiglie, anziani, persone con disabilità, turisti) possa attraversare la piazza con facilità. L’amministrazione conta di partire con il cantiere subito dopo le festività di fine anno, per non interferire con gli eventi natalizi. Se i tempi saranno rispettati, la nuova Piazza Arringo accoglierà cittadini e visitatori con un volto rinnovato ma familiare: un salotto urbano sobrio, luminoso e finalmente a misura di persone, dove la pietra d’Ascoli tornerà protagonista. "Ancora poche settimane di attesa – conferma il sindaco Marco Fioravanti –. A inizio 2026 prenderanno il via i lavori di riqualificazione".

Matteo Porfiri