Il nuovo lungomare di Grottammare adesso piace, attesa tratto sud

Scende in picchiata la "curva" dei commenti negativi sul nuovo lungomare di Grottammare. Troppo cemento, poco verde, panchine scomode, panchine che non fanno aprire gli sportelli delle auto e perfino polemiche sul gioco della "Campana" che arriva fino al 9 e non a 10, le pedine degli scacchi e così via. Da quando è stato aperto, (il 23 aprile), alla giornata di martedì, quando ci sono stati momenti di intrattenimento per i bambini, corsi di Scacchi, Teatrino delle marionette, e spettacolini vari, è stato un coro di consensi. Chi non l’ha voluto ammettere liberamente, magari dopo i primi dubbi, si è limitato a commentare che: "tutto sommato è meglio di prima". Chi invece non si era ancora pronunciato, è stato più esplicito "E’ un lungomare elegante". Insomma, dopo le prime bordate negative, le acque si stanno calmando e la gente non vede l’ora che venga aperto anche il tratto a sud, dal Circolo tennis alla rotatoria di via Ballestra. Grande ammirazione per l’installazione della scultura di Pericle Fazzini "Il ragazzo che declama" che dall’altro ieri è affiancato da una seconda opera dell’artista grottammarese, il busto di Mario Rivosecchi.