"Il nuovo ospedale? Per la nuova legge urbanistica va tra Acquaviva e Ripatransone"

Un nuovo ospedale sì, ma tra Acquaviva e Ripatransone: è quanto chiede parte della minoranza di centrosinistra al comune e soprattutto alla regione. Istituzioni che si trovano ad un punto piuttosto avanzato per quanto riguarda l’ideazione del futuro nosocomio rivierasco. Ma la location di Ragnola non convince quanti, sin dall’insediamento di Fratelli d’Italia al governo, si sono sempre opposti all’idea di avere, nel Piceno, un ospedale di primo livello ’spalmato’ su due plessi. L’appello stavolta proviene dal Psi sambenedettese, riunitosi il 29 novembre. La discussione si è incentrata principalmente sul rapporto tra la città e il proprio hinterland e sulle possibili modalità con cui costituire una cerniera di congiunzione tra la città di San Benedetto e le comunità circostanti che rappresentano l’utenza più numerosa (circa 110mila persone) del ‘Madonna del Soccorso’. "E’ necessario iniziare ad attuare gli obiettivi della nuova legge urbanistica – scrive la segretaria Rachele Laversa – anche nell’ottica di un riequilibrio rispetto alle comunità poste nella zona nord della provincia. Quindi proponiamo di ricercare nella zona compresa tra i comuni di Acquaviva Picena e Ripatransone, lungo la via Valtesino, in un’area da individuarsi opportunamente, il luogo dove realizzare il nuovo ospedale". Alla location attualmente scelta, ovvero il terreno di via Sgattoni, è riservata una netta stroncatura. I motivi? "L’ulteriore consumo di suolo di un territorio già fortemente antropizzato e su cui gravitano 1.858 abitanti per chilometro quadrato, senza contare quelli che vi pesano per motivi di lavoro o commerciali e senza considerare i flussi turistici" e "l’impatto che una struttura su cui gravitano, oltre agli operatori sanitari, circa 160mila utenti, ha sull’equilibrio urbanistico della città, ed in particolare sulla sua viabilità, già al limite della sostenibilità". Nessun’altra alternativa, comunque risulterebbe valida. Men che meno il recupero dell’attuale ospedale, operazione considerata eccessivamente dispendiosa dalla regione. Per i socialisti, quindi, l’idea della Valtesino "potrebbe fungere da impulso per affrontare e risolvere finalmente l’annoso problema della variante (o bretella) stradale che consenta lo spostamento di gran parte del traffico della Statale (che ovviamente è destinato ad aumentare) al di fuori dell’abitato cittadino".

Giuseppe Di Marco