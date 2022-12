Il nuovo ospedale sarà a Ragnola

Giochi fatti: il comune di San Benedetto individua ufficialmente nell’area di Ragnola la location che ospiterà il nuovo ospedale della Riviera. L’area scelta dalla giunta riceve il plauso del consiglio comunale, che però sul tema si spacca. La maggioranza vota compattamente, mentre Giorgio De Vecchis, ex capogruppo di San Benedetto Viva, boccia in toto il percorso seguito dall’amministrazione nel deliberare una soluzione del genere. Alla fine, però, è la coalizione guidata da Spazzafumo ad avere la meglio, con 19 voti a favore, fra cui quelli dei sei consiglieri di destra che siedono ai banchi dell’opposizione: tutti escluso Lorenzo Marinangeli, che si astiene. A portare il gonfalone delle proteste è Giorgio De Vecchis (gruppo misto), da sempre attivo sull’argomento: "Si descrive questa scelta come un passo storico – ha detto il consigliere – Ma questo non è stato un percorso serio, perché nella precedente amministrazione abbiamo votato quello che era previsto per legge, ma ora si deve capire cosa intende fare la regione. Dobbiamo rimpiangere Ceriscioli, che nonostante avesse portato avanti un progetto sbagliato, coinvolse il territorio. Noi invece ci arroghiamo il diritto di decidere il sito di un ospedale che servirà un bacino di 165mila persone. Questa amministrazione forse vuole la medaglietta, mentre la sanità vera muore".

Ed è sempre dal misto che si continua a gettare benzina sul fuoco: "La città più cementificata delle Marche arriva a mettere un ospedale nel suo centro – tuona Umberto Pasquali, che poi non vota – siamo diventati demenziali". La replica spetta quindi a Bruno Gabrielli: "Oggi ho assistito, più che a scelte demenziali, a varie manifestazioni di schizofrenia – ha affermato l’assessore all’urbanistica – Chi da sempre rivendica la necessità di un ospedale a San Benedetto oggi ci dice che abbiamo sbagliato". Altre critiche vengono mosse da Luciana Barlocci, che però vota a favore: "Quando chiesi che mi venisse mostrato il documento con cui la regione domandava al comune di comunicarle la location per l’ospedale non mi fu data alcuna risposta. Evidentemente, di ufficiale non c’era niente. Il Madonna del Soccorso, intanto, viene spogliato di ogni specializzazione: chiedo al sindaco che si faccia portavoce in regione perché questa crisi non vada oltre". Al punto ha risposto ancora una volta Gabrielli, che ha ricordato come sia stato proprio il piano regionale della sanità ad implicare la realizzazione di un ospedale a San Benedetto.

Giuseppe Di Marco