Il nuovo piano asfalti del Comune

Tempo di lavori sulle strade di San Benedetto e Porto d’Ascoli: il comune è pronto a licenziare il nuovo piano asfalti da 450mila euro, primo di due lotti che vedrà il secondo round l’anno prossimo, a valle di un investimento probabilmente pari a quello del 2023. La maggioranza non ha ancora licenziato la lista ufficiale di strade che verranno rifatte, e soprattutto non ha ancora stilato una lista di quelle prioritarie: l’elenco completo e ordinato, secondo quanto stabilito dall’amministrazione, sarà pronto per la prossima settimana. Ma già da ora trapelano le prime informazioni sulle zone e in alcuni casi sulle vie che beneficeranno dell’intervento. A nord, ad esempio, si pensa di intervenire su via Marsala, completamente devastata, e al Paese Alto su via Conquiste. Riflettori puntati anche sulla ‘borgata’ del Ponterotto, dove la ditta incaricata dovrebbe rifare il manto di via Madonna della Pietà. Spostandosi verso il centro, l’ente ha intenzione di mettere mano su via Leopardi, dove si trovano la scuola media ‘Sacconi’ e l’asilo ‘Merlini’. Quasi certamente, inoltre, ci sarà un occhio di riguardo per alcune traverse delle principali arterie del quadrilatero, quelle che si intersecano con via Pizzi, come via Custoza, altro ricettacolo di toppe e avvallamenti. Andando verso sud, impossibile non tenere in considerazione via Volta, in alcuni tratti impraticabile.

Questa strada, va ricordato, è stata oggetto di dure contestazioni da parte dei residenti di Marina di Sotto, che chiedono di instaurarvi il senso unico, aprendo contestualmente una valvola di sfogo parallela, come via Lombroso. Di via Volta, inoltre, dovrebbero anche essere rifatte alcune traverse. A Porto d’Ascoli protagonista indiscussa è via del Mare, che oltre all’asfalto dovrebbe ottenere anche un nuovo marciapiede. In ipotesi, infine, ci sono anche via del Lavoro e via Enrico De Nicola. In tutto, con la somma stanziata si dovrebbero rifare strade per una lunghezza compresa fra 4,5 e 5 chilometri: molto, in tal senso, dipenderà dalla metratura e dall’ampiezza delle differenti carreggiate prese in esame. L’iter di approvazione dell’iniziativa, una volta completata la lista, sarà quanto mai snello: la variazione di bilancio per finanziare l’opera è già stata approvata in consiglio, quindi si dovrà solo appaltare l’opera. La volontà, in tal senso, è di pubblicare il bando entro l’autunno, in modo da avviare i lavori a inizio 2024 e terminare la tranche prima della prossima estate.

Giuseppe Di Marco