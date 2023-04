Il nuovo piano sanitario Stop al Cup regionale e una lista di garanzia "Abbattiamo l’attesa"

Riorganizzazione delle reti cliniche, a partire dagli ospedali e dall’emergenza-urgenza, combattere la mobilità passiva, il rapporto tra sanità pubblica e privata, limitare i disagi nei pronto soccorso, ma soprattutto abbattere le liste d’attesa. In meno di 190 pagine la Regione Marche prova a raccontare la sua sanità del futuro a medio termine. Il Piano Sociosanitario tocca o sfiora alcuni dei malesseri più acuti del paziente ‘sanità’ e si prepara al confronto con le organizzazioni sindacali e istituzionali.

Chi si aspettava una rivoluzione rispetto a quanto costruito dalle precedenti giunte si sbaglia. Il decadimento della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie è un percorso iniziato ormai da alcuni anni, con le giunte precedenti a cui la squadra di Francesco Acquaroli e del suo assessore di competenza, Filippo Saltamartini, cercheranno di porre rimedio. Siamo entrati in possesso del documento aggiornato da Palazzo Raffaello che, al netto di novità dell’ultima ora, dovrebbe andare in aula per la discussione e l’approvazione a giugno. Fino ad allora ci sarà tempo per limare il testo nel merito delle questioni, punto per punto: a farlo saranno soprattutto i sindacati di categoria con cui il confronto dovrebbe partire già nei prossimi giorni.

Andare nel merito, si diceva, iniziando dal tema dei temi: le liste d’attesa. La situazione a livello generale è molto difficile, tra agende chiuse, tempi lunghissimi e una quadra che la giunta Acquaroli non riesce a trovare una volta affievolito il periodo post-pandemico. Gli obiettivi del Piano Sociosanitario di Saltamartini prevede, prima di tutto, lo spacchettamento del sistema di prenotazione, prevedendo non più un solo Cup (Centro unico di prenotazione) regionale, ma cinque cup provinciali. A loro il compito di limitare i disagi, i vuoti temporali e garantire prestazioni in tempi decenti e con logistiche migliorate. Di fatto, uno degli obiettivi sarebbe quello di evitare ai cittadini veri e propri viaggi della speranza da un punto all’altro delle Marche. La vera novità, tuttavia, sembra essere la cosiddetta ‘Lista di Garanzia’, lo strumento per recuperare le prestazioni dilazionate fino ad abbattere i tempi di attesa del 50%. Un obiettivo virtuoso, ma anche virtuale. In pratica gli utenti verranno inseriti in liste a cui gli operatori dovranno dare risposte in termini di prenotazioni entro 5 giorni per la Classe B (10 giorni) ed entro 15 giorni per le altre classi: D per visite ed esami diagnostici il cui range di chiamata massimo è di 30-60 giorni e P (non urgenze) che per cui si prevede di svolgere la prestazione entro 120 giorni. Per fare tutto ciò servirà una robusta campagna di assunzione del personale e di questo nel piano si parla a volo d’uccello. Entreranno a regime, anche se sono già partite in alcuni ambiti, le Case di Comunità (una ogni 40-50mila abitanti) con infermieri, oss, un medico e un pediatra di libera scelta fissi e gli Ospedali di Comunità: uno ogni 100mila abitanti. Saranno allestite le Cot, Centrali operative del territorio, e la Centrale 116117 per le cure non urgenti. Per i pronto soccorso la maggior parte dei provvedimenti sono già operativi da anni, vedi il Fast Track e il Bed Manager.

Pierfrancesco Curzi