Il nuovo ponte sul Tronto. Timori per smog e traffico. La soluzione del sindaco: faremo due rotatorie

L’impatto che la realizzazione del nuovo ponte sul Tronto, che unirà a Monticelli alla zona di Castagneti, avrà sul quartiere. Soprattutto dal punto di vista del traffico. Questo l’argomento al centro dell’assemblea pubblica che si è svolta lunedì sera a Monticelli, organizzata dall’associazione ‘La Corolla’ in sinergia con l’amministrazione comunale. A fare il punto della questione, sull’importante infrastruttura e tutte le problematiche connesse alla viabilità di ingresso e uscita dal ponte, sono stati il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore alle opere pubbliche Marco Cardinelli. Presenti all’incontro molto residenti del quartiere i quali hanno espresso la propria preoccupazione per il fatto che il carico di traffico potrà appesantirsi, soprattutto lungo viale dei Platani, una volta terminati i lavori. "L’intento, in realtà, è deviare il traffico sempre lungo l’asse centrale – ha spiegato il sindaco –. Pertanto, stiamo progettando due rotatorie: una a Monticelli nei pressi della tabaccheria, facendo uno sbancamento tra la Circonvallazione e la parte sottostante, mentre l’altra in via del Commercio. Nella fase iniziale, ovviamente, ci sarà bisogno di progetti pilota per quanto concerne il traffico ma una cosa è certa: tuteleremo viale dei Platani. Anzi, colgo l’occasione per annunciare che questa via, entro un mese, sarà oggetto del rifacimento del manto stradale e di alcuni marciapiedi". Fioravanti, poi, si è anche sbilanciato sulle tempistiche di realizzazione del ponte, che potrebbe essere pronto per l’estate del 2026.

Un progetto, questo, da 8 milioni e mezzo, atteso da oltre vent’anni. Lo stesso sindaco ha anche rivelato che il Comune è intenzionato ad allestire un parcheggio, dietro la Chiesa, da 8.500 posti auto. Durante l’assemblea, poi, si è parlato anche del ‘Parco della Salute’, che sorgerà sempre a Monticelli. Un’area di sei ettari che sarà realizzata lungo un’estesa fascia verde parallela al fiume Tronto per accogliere spazi e servizi per il benessere e la salute di anziani, bambini e nuove generazioni, nonché per gli amanti dello sport all’aria aperta. Sarà uno dei primi parchi in Italia di questo tipo. Previste zone per i ragazzi con disabilità, ma anche aree studio, giochi per i bimbi, un anfiteatro per piccoli spettacoli, il giardino delle api, un belvedere, un chiosco e addirittura dei circuiti per gli appassionati di mountain bike e skateboard. Ci saranno anche degli orti sociali e un’area cani attrezzata. Diverse, comunque, le perplessità da parte dei residenti: pertanto, il sindaco Fioravanti ha promesso un’altra assemblea pubblica per la fine dell’estate per aggiornare tutti sugli sviluppi di entrambi i progetti.

Matteo Porfiri