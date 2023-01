Il nuovo pulmino per i disabili

E’ arrivato nel comune di Grottammare il nuovo pulmino attrezzato per il trasporto collettivo di disabili e persone non autosufficienti, costato 27mila euro in parte finanziato dai Ministeri dell’Interno e dell’Istruzione. "Nel corso di questi anni ho tanto sognato e mai smesso di crederci impegnandomi, per ottenere il pulmino – afferma l’assessore ai servizi sociali Monica Pomili – Non un semplice pulmino, ma un mezzo necessario per continuare a sostenere e garantire il servizio comunale di trasporto disabili e anziani. Grazie al fondamentale supporto dell’ufficio ai servizi sociali e gestione risorse, e dopo aver superato numerose difficoltà, è pronto a partire per soddisfare i bisogni dei cittadini fragili. Sono quindi orgogliosa e felice per questo traguardo, perché sarà anche grazie a quel mezzo di trasporto che continueremo a essere vicini concretamente a chi ha più bisogno di aiuto".