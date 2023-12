Il nuovo singolo del fermano Marco Gradassi

Arriva a sorpresa, come un regalo di Natale, il nuovo singolo del cantautore fermano Marco Gradassi dal titolo "Inferni artificiali". Il brano, pubblicato su tutte le principali piattaforme musicali, è una produzione indipendente con atmosfere blues che spinge l’ascoltatore verso un divertente viaggio nella psiche umana individuale e collettiva. Il nuovo singolo va ad unirsi agli altri già pubblicati dall’artista che ha già annunciato la prossima uscita di altri brani a stretto giro di posta. Hanno partecipato al progetto Manuele Marani in qualità di produttore, Stefano Arcangeli, in arte Steve Blues, e Maurizio Medicato, in arte Snake, che hanno arrangiato il brano, aggiungendo basso, chitarra e armonica, dandogli così una piacevole connotazione blues. D’impatto la copertina, realizzata da Nicola Convertino, che, con un tocco vintage e usurato, richiama quelle in cartone dei vinili di una volta.