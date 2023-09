Il nuovo singolo di Bianca: ’Paris’

Nuovo singolo per la cantante Bianca Amadio, in arte Bianca di Offida. ’Paris’ è il nuovo singolo della cantante offidana, che ha già ottenuto grandi successi con il lancio di ‘Un passo in più da te’ e ‘Mostrami quello che sei’ editi dalla Warner Chappell e ‘Diecimila volte’ brano interamente scritto da lei. Dopo ‘Never Give up’ e ‘Mad’, brani dance, molto ballati nelle discoteche, con ‘Paris’ prosegue la collaborazione con il dj producer Carmine Petrone. ‘Paris’ è un brano scritto e cantato in francese, che nasce dalla passione di Bianca per la cultura e l’atmosfera sognante della capitale francese. "Grazie alla collaborazione con Carmine – dichiara la talentuosa cantante –, siamo riusciti a portare Parigi vicino a noi, con un brano che ha saputo unire e valorizzare le nostre due personalità in una sorta di ‘soft dance’ come mi piace definire ‘Paris’. Un brano piacevole da ascoltare e nel contempo ottimo da ballare. Un ringraziamento particolare va a Nacor Fischetti".