Il nuovo video di Giorgia Fiori: "Con Deliveryou per far riflettere"

Gladiah, nome d’arte di Giorgia Fiori la talentuosa cantante e attrice, ha appena pubblicato il suo nuovo videoclip Deliveryou. Il brano, uscito il 7 aprile su tutte le piattaforme online, affronta il tema dei rapporti sentimentali confrontandoli con il consumo di cibo spazzatura. Nel video, Gladiah esprime la sua critica verso la tendenza attuale di cercare relazioni rapide e facili, basate solo sull’apparenza e sulla superficialità. Diretto dalla stessa Giorgia Fiori e girato nel suggestivo locale M7 Club di Roma, il videoclip offre uno spettacolo visivo coinvolgente ed emozionante. La fotografia di Davide Manca, famoso per aver lavorato con numerosi artisti di spicco (Ferez, Pinguini tattici nucleari, Achille Lauro e tanti altri), promette di valorizzare il potente messaggio della canzone. La partecipazione dell’attore Lorenzo Buran aggiunge un tocco di autenticità al video. In DeliverYou, Gladiah interpreta una protagonista costantemente delusa, che decide di porre fine a una relazione ‘insipida e inconcludente’ alla ricerca di qualcosa di più soddisfacente, duraturo e autentico. "Con ‘Deliveryou’ – dichiara Giorgia Fiori – voluto affrontare il tema dei rapporti umani nella società moderna. Troppo spesso ci concentriamo sulle apparenze e cerchiamo relazioni facili, senza impegno e basate su stereotipi, ma è importante ricordare che la vera felicità e la soddisfazione duratura derivano da connessioni autentiche, profonde e significative con le persone che ci circondano. Nel videoclip di ‘DeliverYou’, ho voluto rappresentare visivamente questa critica sociale utilizzando un panino marcio nelle mani di un ragazzo bello. Questo simbolo rappresenta la superficialità delle relazioni basate solo sull’apparenza. Invito tutti a riflettere su come ci approcciamo ai rapporti umani e a fare scelte consapevoli. Dobbiamo rompere il ciclo delle relazioni vuote e insipide e cercare qualcosa di più autentico e gratificante".