Il pagellone della Samb. Da Renzi a Massi: che anno

A San Benedetto, quando si tratta di Samb, i fatti corrono veloci. Il 2023 rossoblù è stato un anno diviso a metà, la prima parte contrassegnata dalla chiusura dell’esperienza renziana e la seconda rivoluzionata dall’arrivo di Vittorio Massi e della sua nuova società. Un bilancio generale è presto fatto: con Renzi si rovistava tra le macerie di una gestione scriteriata, quella di un uomo gettatosi nel calcio senza averne le competenze, la forza economica, persino l’aplomb comunicativo. Con Massi la piazza ha rialzato la testa, facendo segnare il record di abbonamenti e più di una gara da oltre seimila spettatori. Un’esperienza, quest’ultima, che ha riappacificato la città alla squadra, dimostrando che la piazza può dare ancora moltissimo nonostante trent’anni difficili. Uno per uno, ecco i protagonisti dell’annata. Renzi 0: null’altro da dire. Almeno Serafino si dimostrò un personaggio felliniano, strampalato, megalomane. Renzi neppure quello, perché non ha avuto neppure la forza dell’imbonitore dai grandi progetti. Serafino è stato atipico, Renzi solo antipatico.

Massi 7,5: Non c’era nulla a fine giugno. La Samb non c’era più, c’era il Porto D’Ascoli. Massi ha preso il secondo e ha fatto rinascere i colori rossoblù. Si è mosso deciso, rapidamente, contornandosi di sambenedettesi come Max Fanesi. È riuscito nel miracolo di riportare tanta gente allo stadio quanta non se ne vedeva dai playoff di C dell’era Fedeli. Basterebbe questo per dargli un voto molto alto. Per il resto, la gente gli chiede il passo commisurato alla gamba e una stabilità che manca da troppo tempo.

De Angelis 6,5: Ha creato una squadra tecnica, forte in ogni reparto. Ha dovuto ovviamente fare delle scelte, e ha scelto di puntare sull’undici iniziale. Manca qualche seconda linea, ma il calcio vero non è un videogioco dove i calciatori sono sempre tutti a disposizione. Nel mercato di dicembre ha operato altri nuovi acquisti, ma forse manca un under da mettere in concorrenza con Cardoni. Comunque, nonostante gli ultimi risultati, la sensazione è che De Angelis abbia costruito l’undici iniziale tecnicamente più forte del girone.

Lauro 6,5: Al netto della mancata sostituzione di Alessandro con Scimia contro l’Atletico Ascoli, la Samb ha sempre mostrato il miglior gioco del torneo. Persino nell’ultima gara persa con la Vigor Senigallia ha dominato, tanto che il tecnico ospite lo ha ammesso. L’addio di Alessandro e l’arrivo di Bontà, Senigagliesi e Giampaoli gli permetterà di tornare al 4-3-3, dando maggiore equilibrio alla squadra. È anche vero che i rossoblù subiscono dei cali notevoli nel finale delle partite, un problema di concentrazione o fisico a cui deve essere posto rimedio prima possibile. Ne va del campionato della Samb, e del suo posto da tecnico, per il quale è stata meritata la riconferma.

Alessandro 5: Non ha inciso, complice una situazione personale non semplice e un’età che non è più verde. Acquistare calciatori di 35 anni è sempre un rischio, perché il calo potrebbe essere improvviso. Sembra così per Alessandro, ma chi non lo avrebbe preso visto il curriculum e lo score degli anni passati? È stato giusto, comunque, salutarsi, e magari il dieci rossoblù potrebbe ritrovarsi altrove. Pierluigi Capriotti