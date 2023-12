Dopo quasi due anni di stop, il Palariviera è pronto a riaprire. Ad annunciare l’intervento è il patron di Palacongressi Fausto Calabresi, che è pronto a riavviare le proiezioni in almeno cinque sale, dove sono attualmente in corso lavori di ammodernamento per rendere i locali accoglienti. La società inoltre è tornata ad incontrarsi con il sindaco Antonio Spazzafumo per tutte le questioni rimaste in sospeso dalla precedente amministrazione, e pare che un nuovo tavolo di trattative, fra le parti, sia ora possibile. Intanto, comunque, il mastodonte di via Aldo Moro è pronto a ripartire: "Stiamo ultimando i lavori – commenta Calabresi – contiamo di finire entro l’anno, ma se non dovessimo riuscirci riapriremmo comunque a gennaio, con la programmazione attuale. I tecnici ora si stanno occupando delle macchine di proiezione e dell’impianto di riscaldamento, la nuova gestione sarà direttamente condotta da noi". Dopo l’addio di Madison, infatti, Palacongressi ha lentamente portato avanti le pratiche di riacquisizione del ramo d’azienda. L’idea era di cercare un nuovo partner di settore, ma nel circondario non sono stati trovati imprenditori interessati. La recente storia del Palariviera è piuttosto travagliata. Dopo l’addio di Uci Cinemas, comunicato nel maggio 2020, il multisala di Porto d’Ascoli rimaneva chiuso fino all’ottobre dell’anno successivo, quando appunto Madison ne acquisiva la gestione portando avanti le proiezioni fino a inizio 2022.

All’epoca, la società romana metteva in chiaro che le nuove normative sul distanziamento sociale e la vendita di alimenti e bevande nei cinema risultavano troppo penalizzanti. Come se non bastasse, nel contempo si era alzata una cortina di ferro fra Palacongressi e comune: la società infatti chiedeva da tempo di rivisitare il piano economico finanziario, ma l’ente faceva muro e quindi si profilava la possibilità di risolvere il contratto tramite lodo arbitrale. Iniziativa che non ha mai avuto seguito, e d’altronde ora nessuno sembra più interessato a portarla avanti. Tra comune e privato, infatti, sembrano essersi aperti ampi spiragli per una trattativa che favorisca entrambe le parti. Fra le richieste avanzate anni fa da Palacongressi c’è l’annullamento o la riduzione delle pendenze Imu e Tari, la concessione del diritto di superficie e la gestione diretta dei parcheggi sul piazzale antistante. In futuro, quindi, sarà necessario pianificare lavori di efficientamento energetico, o i costi del Palariviera, inevitabilmente, finiranno per essere troppo alti per qualsiasi gestore.

Giuseppe Di Marco