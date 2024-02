Il Palariviera riapre a fine marzo:: "Pronti a ripartire con sei sale"

Grandi cambiamenti in arrivo per il Palariviera: la riapertura del multisala di Porto d’Ascoli è attesa per fine marzo, e intanto si ragiona per realizzarvi un campo fotovoltaico. Il patron di Palacongressi Fausto Calabresi lo aveva annunciato qualche settimana fa, e ora pare che i tempi siano maturi: il cinema di via Aldo Moro dovrebbe riaprire i battenti fra un mese e mezzo. La società ha ultimato i lavori di riqualificazione necessari al riavvio delle attività di proiezione, e quindi entro breve cittadini e turisti potranno tornare a guardare film anche nel complesso in buona parte rimasto inattivo da anni. "Riapriremo con sei sale – afferma Calabresi – stiamo aspettando che la nuova società con cui abbiamo stretto rapporti metta a punto gli ultimi dettagli, poi potremo tornare a proiettare film".

Nello specifico, si tratta di impostare la biglietteria digitale e, forse, anche il bar all’ingresso della struttura. "Poltroncine e impianto di climatizzazione sono pronti – dice ancora l’imprenditore – e in generale abbiamo effettuato quel check up che il Palariviera attendeva da 15 anni". La ripresa delle proiezioni avverrà tramite gestione diretta, dato che non è stato trovato alcun partner che potesse portare avanti tale attività. Ma non finisce qui: il privato e l’amministrazione comunale sono tornati a confrontarsi per rilanciare il complesso. Il fatto è che, nonostante l’apertura, i vecchi problemi restano: il Palariviera è una struttura che richiede un gran dispendio di energia, e questo implica la necessità di sostenere costi piuttosto onerosi. "Abbiamo costituito un tavolo con il comune di San Benedetto – prosegue Calabresi – per provare a portare avanti alcuni progetti. Ad esempio, la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del multisala". Con un’operazione del genere, si potrebbero incamerare grandi quantitativi di energia, che poi non verrebbero utilizzati direttamente per le attività del cinema, ma verrebbero immessi sul mercato.

E ancora: "Nel tavolo di lavoro, individueremo delle zone del Palariviera che potrebbero tornare a disposizione del comune – conclude Calabresi – come i magazzini o l’ampio sottopalco". Insomma, anche il vecchio diverbio fra le parti sembra avviarsi verso una pacifica conclusione. "Ci siamo incontrati con la Palacongressi – afferma il sindaco Antonio Spazzafumo – ora occorre fare una ricognizione della struttura, dopodiché formuleremo una soluzione condivisa per utilizzarla in maniera efficace".

Giuseppe Di Marco