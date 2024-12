Il Palariviera riapre i battenti,. Calabresi: "Scusate il ritardo..."

"Scusate il ritardo", dice Fausto Calabresi, rappresentante della Palacongressi srl, parafrasando il titolo del film, annunciando la riapertura del cinema del Palarivera. Il sindaco Antonio Spazzafumo e il vice, Tonino Capriotti, hanno fornito tutta la collaborazione perché ciò avvenisse. Soddisfatto Fausto Calabresi: "La mia famiglia dal 1947 cura questo settore; per un periodo non lo abbiamo fatto e per una serie di motivi torniamo ad occuparcene, in un momento, quello dopo la pandemia, in cui il mondo è cambiato. Ringrazio l’amministrazione comunale per la grande collaborazione, per la disponibilità e la celerità riscontrata nei vari passaggi burocratici. I tempi sono stati lunghi a causa di numerosi problemi che si sono presentati: dalla mancanza di operai alle rotture, varie e impreviste. In ogni caso abbiamo voluto ripartire al top: sono nuovi i proiettori e le macchine per questi, digitalizzati, sono state sistemate le poltrone, cambiato il software delle casse, che sarà gestito da una società di Milano all’avanguardia. L’attività cinematografica è stata bloccata – sottolinea Calabresi – però all’interno di questo contenitore culturale, vanto dell’amministrazione comunale e secondo palcoscenico delle Marche, dopo il Teatro delle Muse sono proseguite le altre attività. Dai congressi agli spettacoli, che sono andati sempre in scena, la presenza di un pub, dell’Accademia Chef e presto di una scuola di ballo. Riaperto anche il bar. Diciamo che ora partiamo con l’acceleratore al minimo, per poi aumentare", conclude. "Era una mancanza importante per la città, costretta ad emigrare per vedere un film. Con Calabresi il dialogo è stato costante e la volontà reciproca: tantissime le difficoltà, ma ora penseremo anche a ridare valore alle attività collaterali al cinema – afferma il primo cittadino invitando la cittadinanza ad una presenza costante – è stato tanto desiderato ed è un luogo di aggregazione".

Dal canto suo il vice sindaco Tonino Capriottti ritiene doveroso rivolgersi ai gestori del Concordia: "Hanno fatto il possibile per sopperire la mancanza del cinema e ci tengo a ringraziarli". La ripartenza, avvenuta ieri, propone una selezione di film di grande richiamo e nei giorni festivi due spettacoli il pomeriggio e uno la sera (per informazioni www.palariviera.com): Oceania 2, l’atteso film d’animazione Disney per il periodo natalizio, Il Gladiatore 2, il nuovo capolavoro di Ridley Scott, uscito solo pochi giorni fa, Napoli-New York, il nuovo film di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino, Il ragazzo dai pantaloni rosa, con Claudia Pandolfi.

Stefania Mezzina