Il Palariviera torna in mano a Calabresi

Come mesi, anzi, come anni fa, il futuro del Palariviera rimane incerto. La società Palacongressi è riuscita a chiudere i rapporti contrattuali con il precedente gestore e punta sull’efficientamento energetico della struttura, con la speranza di poter riaprire i battenti in autunno. Nel frattempo, però, si è anche arenato il dialogo con l’amministrazione comunale, alla quale tempo fa era stato prospettato un arbitrato, dopo il ‘no’ alla rivisitazione del piano economico finanziario (pef). E senza il sostegno dell’interlocutore per eccellenza, vale a dire il vertice municipale, la finestra delle opportunità non rimarrà aperta ancora per molto. Uno sviluppo, comunque, c’è: Palacongressi ha portato a conclusione la convenzione che la legava a Madison, gestore del multisala dall’ottobre 2021 che portò avanti le attività di proiezione fino all’inizi del 2022. Da allora il Palariviera non ha più proiettato film, anche se la gestione è giunta a termine solo poche settimane fa. Nel contempo, la società che gestisce l’intero immobile ha deciso di provare ad intercettare risorse nazionali per l’efficientamento energetico del colosso portodascolano. Dopo un primo tentativo andato a vuoto con Invitalia, Palacongressi ha stabilito, recentemente, di affidarsi ad una consulenza legale per capire come attingere somme da eventuali bandi. Al momento, però, non ci sarebbero avvisi attivi, e quindi il miglioramento dell’immobile dovrà presumibilmente attendere altro tempo. L’ideale, per Palacongressi, sarebbe riaprire il multisala in autunno, con la ripartenza della stagione cinematografica. Adesso infatti sarebbe impossibile far ripartire l’attività, nel momento meno adatto dell’anno. A fine estate, insomma, si vedrà se la programmazione consentirà di muoversi, magari con qualche titolo di richiamo a proteggere da possibili flop di botteghino. Vista la precedente esperienza, comunque, Palacongressi valuterebbe anche la gestione diretta del cinema, ma il contesto generale non fa pensare a facili ed immediate soluzioni. Non ci sono progressi, ad esempio, sulla questione del lodo arbitrale proposto anni fa al comune di San Benedetto. Si ricorderà infatti che, prima di questo, la società aveva chiesto all’amministrazione il diritto di superficie sulla struttura, nonché la gestione diretta dei parcheggi di piazza Aldo Moro e l’annullamento, o la forte riduzione, delle debenze Imu e Tari. A tali richieste il comune aveva opposto un secco rifiuto, e quindi Palacongressi aveva pensato alla risoluzione del contratto. La pratica però non è andata avanti, e pertanto le incognite che gravitano sul Palariviera da molti anni sono rimaste, ad oggi, insolute. Lo scenario non è dei più rosei: il Palariviera potrebbe non diventare il punto di riferimento che molti si sarebbero attesi.

Giuseppe Di Marco