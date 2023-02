Il palco contro la disabilità

Dare a dieci ragazzi con disabilità diverse dell’associazione X Mano di San Benedetto la possibilità di calcare le scene e di recitare insieme a coetanei, fratelli e sorelle e ad attori professionisti è lo spirito del progetto di "State Buoni se Potete", nato come laboratorio teatrale prima e a causa delle restrizioni per la pandemia trasformato poi in un lungometraggio, mantenendo però sempre gli stessi obiettivi prefissati. Domenica 12 febbraio, alle ore 15.30 arriverà in anteprima assoluta al Palariviera di San Benedetto, il lungometraggio tratto e rivisitato dall’omonimo di Luigi Magni del 1984, bellissimo progetto dell’Associazione XMano ODV – Genitori uniti per la disabilità e della Compagnia Teatrale "I Nosocomici" di Grottammare: una storia che tocca il cuore, che conta circa 70 interpreti, con un sold out di una platea da ben 1.000 posti. A presentarlo presso la sede della X Mano c’erano il presidente Toni Ciabattoni, con la vice Anna Celi, il direttore artistico Franco Di Pancrazio, il presidente della Lido degli Aranci, che ha gestito la parte della biglietteria e delle prevendite, Alessandro Ciarrocchi.

"State buoni se potete" rappresenta un esempio di inclusione sociale, grazie alla disponibilità di tantissime persone che hanno prestato la propria opera in maniera gratuita, mettendosi in gioco, confrontandosi e relazionandosi con i ragazzi e le ragazze di XMano, (tra cui Cristian e Serena, che hanno partecipato alla presentazione) con altri 12 tra bambini e ragazzi, dalle scuole elementari a quelli superiori - afferma Franco Di Pancrazio, Direttore Artistico del progetto, che ha coordinato anche tutte le riprese delle scene, con il regista Mauro Piergallini - Ricordiamo, tra le varie location utilizzate, quelle in esterna presso la Fortezza di Acquaviva Picena, il Castello di Grottammare, l’Abbazia dei SS. Ruffino e Vitale di Amandola, tutte perle del territorio". "L’Associazione Lido degli Aranci di Grottammare, che ha gestito tutta la parte della biglietteria e delle prevendite, è orgogliosa di aver partecipato a questo lavoro così importante e così bello – commenta il Presidente Alessandro Ciarrocchi – ricordiamo poi che la conduzione dell’evento di domenica è stato affidato al comico di fama nazionale, Stefano Vigilante". Dal canto suo, Toni Ciabattoni, presidente dell’Associazione XMano ringrazia vivamente tutti coloro che per passione hanno donato il loro tempo per la realizzazione di questa importante opera: "riesce a far sorridere, emozionare e toccare i cuori - afferma, tra cui i comuni di San Benedetto, Acquaviva e Grottammare e tra gli altri alcuni partner, tra cui il Circolo Nautico Sambenedettese, nella persona del presidente Igor Baiocchi".

Stefania Mezzina