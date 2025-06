Il Palio del Duca e la serata del sottobosco

Venerdì ad Acquaviva l’associazione Palio del Duca organizza la penultima serata culinaria ‘Serata del sottobosco’, che si terrà alle ore 20:30 presso il ristorante ‘La dimora di Bacco, di Monteprandone, cui è stato affidato il catering e il menù del Banchetto nuziale medievale del 3 agosto all’interno della Fortezza medievale di Acquaviva Picena. il banchetto è un evento unico nel Piceno. Il Palio del Duca ha recentemente partecipato, come ospite e come collaboratore, al Palio dei Castelli di San Severino Marche. Il cavalier Nello Gaetani, presidente dell’Ente Palio del Duca ha affermato: "Sono molti anni che collaboriamo con il Palio dei Castelli, siamo diventati una grande famiglia, si è creata una rete di fiducia e sostegno reciproco che non può fare altro che valorizzare Acquaviva Picena e San Severino Marche e la storia di entrambi i Comuni". I posti per il Banchetto del 3 agosto sono numerati e molti di essi già prenotati, l’Ente sollecita, quindi, tutti quelli che volessero partecipare a contattare l’Associazione per la prenotazione: 335/370870 o sponsalia@paliodelduca.it