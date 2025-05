Il palio della Quintana di luglio realizzato da Francesco Colella

Il noto pittore di Grottammare, Francesco Colella, realizzerà il Palio per la Quintana in notturna del prossimo 12 luglio. "Definirsi un artista mi è sempre sembrato un atto di presunzione assoluta – ha detto il pittore tempo fa –. Io dipingo perché ne sento il bisogno, dipingo per me, per trasmettere su tela ciò che sento". E non sarà neanche la prima volta, per lui, avendo già realizzato un Palio in passato. Il drappo è già in fase di realizzazione, così come i trofei per quanto riguarda le sfide tra sbandieratori e musici e quella degli arcieri. A crearli, questi ultimi, saranno i ragazzi della cooperativa sociale onlus Ama Aquilone di Ascoli, che porta avanti progetti di inclusione socio-lavorativa per persone fragili, giovani con problemi psichiatrici, famiglie in difficoltà. Questa sera, intanto, alla sala dei Savi del palazzo dei Capitani, alle 21, ci sarà la serata conclusiva dei due corsi per coordinatori di corteo, tenuti dal coreografo Mirko Isopi. Quest’anno sono stati formati trenta nuovi coordinatori, che si vanno ad aggiungere a tutti gli altri, che invece hanno colto l’occasione per degli aggiornamenti. Stasera, al momento conclusivo promosso insieme al Centro Studi Giochi Storici, saranno presenti lo stesso coreografo Isopi, il professor Bernardo Nardi, nonché le storiche Laura Ciotti ed Erminia Tosti Luna.

Matteo Porfiri