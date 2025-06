Il palio sarà realizzato da Gabriele Viviani

Novità, a un mese dalla Quintana in notturna del prossimo 12 luglio, dedicata come sempre alla Madonna della Pace. Cambia, infatti, l’artista che realizzerà il Palio. Il pittore Franco Colella ha dovuto rinunciare, causa gravi motivi personali, alla realizzazione del drappo. Vista la necessità di procedere, in modo celere ed efficace, alla nuova assegnazione dell’esecuzione dell’opera, è stato dunque sentito l’artista ascolano Gabriele Viviani, noto a livello nazionale per la sua attività di pittore, fotografo e videomaker. Viviani, da grande amante della città e della stessa Quintana, si è immediatamente detto disponibile all’esecuzione del Palio nei tempi previsti per la consegna. Per la Quintana, dunque, sarà sicuramente un onore che a realizzare il drappo da assegnare al sestiere vincitore della giostra in notturna sia uno tra gli artisti ascolani più conosciuti in Italia e anche nel mondo.