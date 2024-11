Il Papa ai pescatori: "Voi custodi del mare"

Ieri in Aula Paolo VI, Papa Francesco ha incontrato la marinerie di alcuni porti d’Italia. Tra loro la numerose delegazione di marittimi sambenedettesi guidata dal vescovo Gianpiero Palmieri. Erano circa duecento giunti in Vaticano per celebrare la Giornata Mondiale della Pesca, accompagnati dalle loro famiglie e rappresentanti delle associazioni di categoria. L’udienza ha rappresentato un momento di riflessione sul significato profondo della pesca come lavoro, vocazione e contributo alla comunità. "La vostra attività è antichissima – ha ricordato il Santo Padre – e ad essa sono legati anche gli inizi della Chiesa, affidata da Cristo a Pietro, che era pescatore in Galilea. Nel Vangelo, i pescatori incarnano atteggiamenti importanti come la costanza nella fatica. Anche voi, come loro, conoscete il sacrificio e la tenacia, affrontando sfide sia antiche che nuove". Il Pontefice ha richiamato le difficoltà odierne dei pescatori, elencando il difficile ricambio generazionale, l’aumento dei costi, la burocrazia e la concorrenza sleale delle grandi multinazionali: "Il vostro lavoro è duro, ma non vi scoraggia. Al contrario, alimenta un’altra vostra caratteristica fondamentale: l’unità. In mare non si va da soli. Si lavora come equipaggio, una comunità in cui il successo di ciascuno dipende dall’apporto di tutti". L’udienza è stata anche un’occasione per ribadire il legame speciale tra il Papa e i pescatori di San Benedetto del Tronto, già lodati in passato per il loro impegno ecologico con iniziative come ’A Pesca di Plastica’. "Siete custodi del mare, e nel farlo dimostrate grandezza d’animo e visione per il futuro. Continuate così, perché il vostro impegno è prezioso non solo per voi, ma per l’intera società".

Papa Francesco ha poi ampliato il suo discorso rivolgendosi ai partecipanti al convegno sulla sostenibilità dei Servizi Sanitari Nazionali, tenutosi all’Università Lateranense. Ha sottolineato l’importanza del "prendersi cura di chi cura", ricordando che anche i sanitari necessitano di sostegno e rispetto per affrontare il loro lavoro. "La compassione per gli ultimi deve essere il cuore della vostra missione. Nessuno può essere emarginato al punto da non poter essere curato", ha affermato, citando figure di santi come Giuseppe Moscati e Madre Teresa di Calcutta. Infine, il Papa ha voluto evidenziare il ruolo centrale delle famiglie nel sostenere chi lavora in mare.

Emidio Lattanzi