Il papà di Emanuela si sfoga:: "Per lui chiediamo l’ergastolo"

"Chiediamo l’ergastolo, la pena più severa che c’è". Con la voce rotta dall’emozione queste parole ha pronunciato ieri mattina Lodovico Massicci, il padre di Emanuela Massicci al termine dell’udienza preliminare al tribunale di Ascoli, conclusa col rinvio a giudizio dell’assassino di sua figlia, Massimo Malavolta, rimasto invece nel carcere di Marino del Tronto dove è detenuto. Il signor Massicci non ha voluto aggiungere altro; affiancato dalla moglie ha presenziato all’udienza in silenzio, al fianco del suo avvocato, Nazario Agostini. Ha ascoltato le parole della pubblica accusa, della difesa e del suo legale; appreso che il genero sarà processato per l’omicidio di Emanuela ha lasciato il tribunale chiedendo il massimo della pena per l’omicida. Ai nonni è affidata la crescita dei due figli di Emanuela Massici per i quali è stato nominato tutore l’avvocato Achille Buonfigli che a sua volta ha nominato legale di parte civile l’avvocata Cristina Perozzi: entrambi erano persenti ieri in udienza davanti al giudice Angela Miccoli. Il padre e la madre della sventurata vittima di questo uxoricidio avvenuto il 19 dicembre 2024 si sono costituiti parte civile.

"Quello che è davvero agghiacciante in questa vicenda è che Emanuela Massicci non è stata ammazzata con un gesto subitaneo, d’impeto, ma con un lento supplizio infertole da quello che per quanto risulta dagli atti, è l’imputato, il marito" ha commentato l’avvocato Nazario Agostini che assiste i coniugi Massicci. E’ emerso che Massicci facesse uso di cocaina. Per la difesa, il suo stato di dipendenza può aver condizionato la condotta omicidiaria. "E’ un dato assolutamente eccentrico – replica l’avvocato Agostini – qui il dato cruciale che c’è stata una persona massacrata da tempo, sistematicamente; le valutazioni spettano ora ai giudici della Corte d’Assise di Macerata". Da gennaio 2024 Massimo Malavolta ha iniziato a infierire sulla moglie Emanuela Massicci senza pietà. Ripetuti gli episodi contestati in cui le rimproverava di tutto (anche di volerlo lasciare), tirandole i capelli, picchiandola a sangue dopo averla chiusa con sé in bagno mentre i bambini sentivano le urla di dolore della madre che trovava la forza di consolarli vedendoli piangere per lei e chiedere imploranti al padre di smettere di picchiare la loro mamma. Era ormai una donna distrutta quando la sera del 18 dicembre è iniziato l’incubo che l’ha condotta alla morte, dopo una lenta agonia.

Peppe Ercoli