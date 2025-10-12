Il papà si sfoga dopo la condanna: "La mia bimba dimenticata sul bus e ora devo pagare le spese legali"

Oltre il danno, la beffa. E’ quanto subito dai genitori di una bimba folignanese di sei anni che nel settembre del 2023, quando di anni ne aveva quattro, venne dimenticata sullo scuolabus insieme a una coetanea. L’accaduto, all’epoca, portò alla denuncia dell’autista e dell’assistente del mezzo. A distanza di due anni dall’episodio, sebbene il caso sia stato archiviato, i genitori sono stati condannati al pagamento delle spese legali delle controparti. E’ bene, però, riepilogare la vicenda. Quel giorno, alle 8.20 del mattino, le due bambine vennero prelevate dallo scuolabus per essere accompagnate alla scuola dell’infanzia di Folignano, insieme agli altri bambini presenti sul veicolo. All’arrivo a scuola i piccoli passeggeri scesero e vennero affidati al personale scolastico.

Tuttavia, le due bambine rimasero a bordo, non notate né dall’autista né dall’assistente. Il conducente poi ripartì per portare lo scuolabus al deposito ad Ascoli, con l’intenzione di riprenderlo all’uscita della scuola. Circa mezz’ora dopo, nel deposito, vennero sentiti dei lamenti provenire dall’interno del veicolo, che aveva le porte chiuse. Il personale, accortosi dei rumori, verificò la situazione e scoprì la presenza delle due bambine all’interno del pulmino. L’autista e l’assistente vennero denunciati, ma un anno dopo il caso fu archiviato. "All’epoca – spiega al Carlino il padre di una delle due bambine – nessuno informò noi genitori di quanto avvenuto. Anche perché le bimbe, poi, furono comunque accompagnate a scuola, sebbene con un’ora e mezzo di ritardo, intorno alle 9.40. Parlando con mia figlia, però, mi accorsi che c’era qualcosa che non andava. Tanto che dal giorno dopo non voleva più salire sul pulmino, piangendo in maniera disperata. Ad avere la stessa reazione era stata anche l’altra bimba. Cominciai a informarmi e, dopo diverse pressioni, riuscimmo a ricostruire la verità. Presentammo una denuncia-querela verso l’autista e verso l’assistente. A seguito dell’archiviazione, assolutamente incomprensibile in quanto noi genitori non paghiamo le rette per far sì che i nostri figli vengano dimenticati sugli scuolabus, decidemmo comunque di non opporci. Chiedemmo, però, un accertamento tecnico preventivo in campo civile, finalizzato alla conciliazione tra le parti – continua il padre di una delle due bimbe –. In tal senso, auspicavamo la nomina di un consulente tecnico d’ufficio che potesse accertare il danno psicologico subito delle piccole, dopo la perizia svolta da uno psicologo. Anche perché le bambine hanno seguito entrambe un percorso di recupero e abbiamo speso parecchi soldi. Nonostante nelle bimbe furono ravvisati disturbi da stress post traumatico, le parti hanno minimizzato il fatto e il tribunale non ammise la procedura. Ora, ecco la beffa – conclude il genitore –. Sono stato condannato al pagamento delle spese legali delle controparti che si sono opposte. Una somma di 3mila euro. Siamo senza parole".

Matteo Porfiri