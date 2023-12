Il paperone è Cataldi: 216mila euro dichiarati

Anche i senatori sono tenuti a comunicare la propria situazione patrimoniale nella quale sono riassunte le proprietà, i soldi ricevuti da soggetti terzi e la dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda i senatori piceni, Guido Castelli (Fratelli d’Italia) nella comunicazione 2022 ha dichiarato la proprietà di un Bmw del 2008, di una Mercedes del 2006 e uno scooter Suzuky Burgman del 2004. Tra le funzioni, la presidenza del consiglio direttivo della Fondazione Anci. Castelli ha dichiarato un reddito imponibile 2021 di 58.574 euro. Per quanto riguarda i contributi finanziari ricevuti, ammontano a 24.000 euro. Per il periodo d’imposta 2022 Castelli ha dichiarato un reddito imponibile di 64.213 euro. Il senatore Roberto Cataldi (Movimento 5 Stelle) nella comunicazione relativa al 2022 ha dichiarato la proprietà di 2 fabbricati ad Arquata del Tronto, 4 fabbricati ad Ascoli, 2 a San Benedetto; inoltre, 32 terreni ad Arquata destinati a uso pascolo, prato, bosco e seminativo. Per il periodo d’imposta 2022 il senatore Cataldi ha dichiarato un reddito imponibile di 216.533 euro.