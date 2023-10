Il parcheggio davanti al bowling tra movida e rifiuti

Da un po’ di tempo sembra essersi aperto un nuovo fronte della movida per giovanissimi che nel fine settimana si ritrovano nel grande piazzale di fronte al Bowling di Grottammare, lungo la statale Adriatica. Venerdì sera, fin oltre la mezzanotte, un migliaio di giovani, tra ragazzi e ragazze, per buona parte non ancora maggiorenni, hanno assediato tutto il parcheggio e le pertinenze delle aziende private che operano in quel centro di zona Ischia, tra San Benedetto e Grottammare.

La mattina successiva erano sparse ovunque, lattine, bottiglie e cartacce che non hanno fatto piacere agli operatori. Il fenomeno non poteva sfuggire alle forze dell’ordine che sabato notte hanno fatto scattare un servizio di controllo per monitorare la situazione.

Il personale della questura di Ascoli si è occupata di quanto stava accadendo nel parcheggio, mentre le pattuglie dei carabinieri della compagnia di San Benedetto hanno istituito un posto di controllo ad alto impatto, nella zona della rotatoria sulla nazionale, all’altezza del torrente Tesino.

I dati sono ancora in via elaborazione, ma è possibile anticipare che alcuni automobilisti sono stati sorpresi alla guida in stato d’ebbrezza, per cui si sono visti ritirare la patente ed anche i documenti delle vetture, una delle quali è stata sottoposta a sequestro. Alcuni giovani sono stati identificati e segnalati al Prefetto come assuntori di sostanze stupefacenti.