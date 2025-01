Il parcheggio della stazione fa flop: "L’occupazione media è del 19%"

A dire la verità lo avevano notato un po’ tutti: dalla sua inaugurazione avvenuta a maggio 2024, il nuovo parcheggio della stazione, gestito da FS Park, società del Polo Urbano del Gruppo FS, ha registrato un’occupazione media del 19%. Nei sette mesi di operatività, l’area di sosta da 140 posti auto, disponibile 24 ore su 24, ha visto mediamente circa una trentina di posti occupati al giorno. Un dato che, seppur lontano dalla capacità ottimale, non desta preoccupazione per FS Park, che considera la situazione fisiologica per una struttura di recente apertura. Secondo l’azienda, è normale che, nelle prime fasi di attività, un parcheggio registri un utilizzo ridotto rispetto al potenziale.

"Il primo anno è un periodo di rodaggio – fanno sapere da FS Park – durante il quale la consapevolezza del servizio cresce progressivamente tra gli utenti". L’azienda è al lavoro su nuove strategie di marketing, l’ottimizzazione dei servizi e l’aumento della visibilità, puntando a incrementare gradualmente l’affluenza. L’area di sosta rappresenta una soluzione strategica per i pendolari e i viaggiatori occasionali, grazie alla sua posizione in via Gramsci, accanto alla stazione ferroviaria. Offre un accesso diretto alle banchine e un servizio di kiss and ride che consente ai veicoli di sostare gratuitamente per 15 minuti, facilitando l’accompagnamento o l’accoglienza dei passeggeri. Sul piazzale esterno sono inoltre disponibili due stalli rosa riservati a donne in gravidanza e neomamme, e tre spazi dedicati agli utenti a mobilità ridotta.

La storia di questo parcheggio non è priva di ostacoli. Fino a pochi anni fa, l’area era gestita da una società multiservizi, ma è rimasta chiusa durante i lavori sulla linea ferroviaria effettuati da Ferrovie dello Stato. Successivamente, FS ha deciso di non rinnovare la convenzione con l’azienda partecipata, optando per una gestione diretta attraverso FS Park. L’inaugurazione del parcheggio, avvenuta a maggio 2024, ha segnato l’avvio di una nuova fase, con l’obiettivo di offrire un servizio moderno e funzionale alla città. Il basso tasso di occupazione registrato finora, pari al 19% della capacità complessiva, riflette quindi una fase iniziale di assestamento. L’azienda prevede che, con il progressivo aumento della visibilità del servizio e l’introduzione di ulteriori migliorie, il parcheggio raggiungerà la piena capacità nel prossimo futuro.

Emidio Lattanzi