Il parcheggio di via Salvo d’Acquisto nel dimenticatoio

Ci sono angoli di Grottammare, dove la manutenzione è stata completamente dimenticata e in qualche caso lasciata alla buona volontà dei residenti. Il caso di oggi riguarda il parcheggio in via Salvo D’Acquisto, la strada che da via Alberto dalla Chiesa conduce verso l’Istituto Superiore per Geometri. All’angolo ovest tra le due strade vi è un rilevato, dove si trova un ampio parcheggio su due lati del fabbricato che ospita alcuni uffici e la palestra "Body line". Ebbene la parte attorno all’edificio, con una sorta di marciapiede e privata, ma tutto il resto è un parcheggio ad uso pubblico. La parte a nord est solitamente è mantenuta in ordine dalla persona incaricata di tenere pulito il condominio, mentre sul lato sud, lungo la recinzione sono cresciute erbacce, sterpaglie e arbusti che nel tempo stanno diventando alberi che dovranno essere segati per salvare il muraglione che delimita il parcheggio. Lungo il versante est della strada, invece c’è il marciapiede, dove i mattoni autobloccanti sono stati sollevati dalle radici dei pini che rendono pericoloso il passaggio di tanti studenti che entrano ed escono dalla scuola e impossibile il passaggio con le carrozzine dei disabili e mamme col passeggino.