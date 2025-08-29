Il Parco Crivelli rinasce: "Luce e sicurezza"

Nuova luce per il parco di via Crivelli. Il quartiere San Filippo. E’ entrato infatti in funzione il nuovo impianto di illuminazione con circa venti punti luce completamente ammodernati, nell’area che sorge sulla zona collinare del quartiere. Un intervento che aumenta la sicurezza e restituisce dignità a uno spazio rimasto per anni in condizioni di abbandono. Il consigliere comunale Domenico Novelli sottolinea il percorso intrapreso: "Il progetto Vivi il Parco Crivelli che stiamo portando avanti grazie e in collaborazione con il Presidente di Quartiere di San Filippo Neri, Roberto Vesperini compie un altro passo in avanti, dopo l’installazione di un nuovo e moderno Calisthenics si è passati alla sistemazione e l’ammodernamento di circa 20 punti luce che danno più sicurezza a tutta la zona e valorizzano il Parco". Grande soddisfazione anche da parte del presidente del comitato di quartiere, Roberto Vesperini, che aveva posto l’illuminazione di quella zona tra le priorità del proprio mandato e che aggiunge: "Un ringraziamento speciale ad Alberto Collini e Nicola Antolini per aver creduto insieme a noi in questo progetto. Oggi posso dirlo: grazie all’amministrazione comunale, dopo più di 10 anni, il parco di Crivelli torna finalmente a brillare".

L’intervento rientra in una visione più ampia di riqualificazione delle aree verdi, già iniziata con l’installazione della piccola palestra a cielo aperto e ora rafforzata dal miglioramento dell’illuminazione. Un parco più sicuro e attrezzato diventa così luogo di incontro e aggregazione per famiglie, giovani e anziani. Parallelamente, il comitato di quartiere ha deciso di presentare all’amministrazione comunale un’ulteriore proposta: l’installazione di telecamere di sorveglianza nei parchi pubblici, compreso ovviamente quello di via Crivelli, ma anche quello che si trova a ridosso della scuole tra via Ferri e via Aleardi, quello dislocato tra via D’Annunzio e via Marsala e quello al confine con Grottammare, ad est del tracciato ferroviario. "L’obiettivo è quello di contrastare i vandalismi che negli ultimi tempi hanno danneggiato arredi e strutture, garantendo ai cittadini la possibilità di vivere i parchi in un clima di serenità". In passato, anche recentemente, non sono infatti mancati episodi di atti vandalici messi a segno nottetempo che hanno avuto come conseguenze danneggiamenti rimasti, purtroppo, impuniti.

Emidio Lattanzi