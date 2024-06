Il parco del Tronto occuperà 27 ettari e verranno piantati 370 alberi

All’evento organizzato ieri pomeriggio presso l’ex Carbon era presente anche il commissario alla ricostruzione post-terremoto 2016, Guido Castelli, ex sindaco di Ascoli nel 2014 quando il progetto di risanamento della Carbon è iniziato. "La Carbon ha attraversato un secolo e mezzo di storia di Ascoli. Anche dopo il sisma – ha detto alla platea di pubblico – si è determinato un allineamento favorevole che renderà questo luogo e questo progetto utili non solo per Ascoli, ma per tutto il cratere sismico, a cui dobbiamo garantire un flusso vitale e sociale".

L’architetto Shirley Mantin, direttore di Land Italia, ha illustrato sotto gli storici capannoni della ex Carbon il progetto del Parco del Tronto. Occuperà due ettari rispetto ai 27 ettari dell’area totale. Vi verranno piantumati 370 alberi in 5.400 mq di superficie arbustiva. L’elemento attrattivo sarà il paesaggio fluviale del fiume Tronto verso il quale il parco è concepito con percorsi panoramici, altri interni al bosco e passeggiate fluviali, con 3 accessi dalla città e un parco giochi con attrezzature ludiche che evocheranno anche il passato industriale del sito.

"Ce l’abbiamo messa tutta affinché si potesse arrivare alla data fatidica del 31 maggio. Grazie ai miei collaboratori e maestranze, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo" ha detto Fedele Di Donato, titolare della ditta omonima che sta completando l’intervento di bonifica della vasca di prima pioggia della Sgl Carbon. "Ho trovato una realtà molto collaborativa, che mi ha supportato. Insieme abbiamo superato difficoltà. La mia più grande soddisfazione è quella di aver saputo mantenere la parola e aver dato un segnale di grande moralità sia al generale Vadalà che al sindaco Fioravanti" ha concluso con orgoglio Di Donato.

p. erc.