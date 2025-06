’Il parco della salute’. La novità a Monticelli:: "Ora la fase di confronto"

Il quartiere di Monticelli, nel corso dei prossimi mesi, sarà oggetto di un altro atteso intervento da parte dell’amministrazione comunale. Si tratta del ‘Parco della Salute’: un’area di sei ettari che sarà realizzata lungo un’estesa fascia verde parallela al fiume Tronto per accogliere spazi e servizi per il benessere e la salute di anziani, bambini e nuove generazioni, nonché per gli amanti dello sport all’aria aperta. Sarà uno dei primi parchi in Italia di questo tipo. Previste zone per i ragazzi con disabilità, ma anche aree studio, giochi per i bimbi, un anfiteatro per piccoli spettacoli, il giardino delle api, un belvedere, un chiosco e addirittura dei circuiti per gli appassionati di mountain bike e skateboard. Ci saranno anche degli orti sociali e un’area cani attrezzata. A tal proposito, il sindaco Marco Fioravanti ha promesso un’altra assemblea pubblica per la fine dell’estate per aggiornare tutti i residenti del quartiere sugli sviluppi del progetto. Lo annunciò a marzo, in occasione dell’incontro che si svolse nella parrocchia dei Santi Simone e Giuda, organizzato dall’associazione culturale ‘La Corolla’. Nel novembre scorso, invece, venne sottoscritto un protocollo tra Comune, Confagricoltura, Assoverde e Kepos proprio per la realizzazione di tale parco. "Siamo nella fase di confronto e progettazione – aveva confermato il sindaco Fioravanti poche settimane fa –. E’ stato già svolto un incontro con gli abitanti del quartiere, per cercare anche di informarli e recepire da loro alcune utili indicazioni".