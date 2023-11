Il ‘Parco delle emozioni’ dell’Isc Solestà-Cantalamessa. Dai dipinti degli alunni al restyling delle casette

L’Isc ‘Borgo Solestà-Cantalamessa’ ha presentato al Comune, anche per l’anno scolastico 20232024, il progetto denominato ‘Parco delle emozioni’ attraverso il quale la comunità scolastica intende realizzare interventi di abbellimento e attività di cura del giardino delle emozioni e del benessere, che si trova nel parco comunale antistante la scuola secondaria di primo grado ‘Ceci’ a Borgo Solestà. Nel dettaglio il progetto prevede: la ristrutturazione delle vecchie panchine del parco e la pittura delle nuove con dipinti a cura degli alunni che utilizzeranno vernici capaci di catturare CO2 rendendole, così, anche ecosostenibili, la ristrutturazione delle casette per gli uccellini già esistenti, e messa a dimora delle nuove mangiatoie realizzate con materiali di riciclo, o con legno marino, l’inserimento di una nuova casetta del ‘Booksharing’ destinata ai libri per adulti e altro ancora.