Il parco Gandhi chiude per danni

Chiuso, ieri mattina, il Parco Mahatma Gandhi di San Benedetto a seguito dei danni causati da ignoti frequentatori nella notte di Halloween. L’area verde, molto estesa, si trova in via Manara, a sud del civico cimitero. Ieri mattina, dopo che alcuni residenti avevano segnalato i danneggiamenti alle panchine, ai cestini porta rifiuti e ad alcuni giochi, il personale della polizia locale ha proceduto alla chiusura del parco con il nastro vedo bene e poi ha segnalato l’accaduto a chi di dovere. Una richiesta di intervento è stata inviata alla direzione della Picenambiente per la rimozione dei vetri delle bottiglie spaccate nelle aree di pic nic e un’altra missiva è stata inoltrata all’Ufficio manutenzioni del Comune per la riparazione dei danni alle panchine. Degli accertamenti, nella speranza di individuare i responsabili della devastazione, si occupa il personale della polizia locale, ma non sarà un compito facile. Il parco fu inaugurato nel 2014 dall’allora sindaco Giovanni Gaspari per stimolare la cittadinanza a riflettere sull’importanza della convivenza civile. Purtroppo di civile sembra esserci rimasto ben poco.