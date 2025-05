Il Parco Marino fa ancora discutere:: "Troppi problemi"

Il progetto del Parco Marino del Piceno continua a dividere. Dopo la difesa di Massimo Rossi, arrivano le repliche del consigliere comunale, e commerciante ittico, Lorenzo Marinangeli e di alcuni marittimi sambenedettesi, che contestano la validità dell’iniziativa e accusano Rossi di non rispettare l’esperienza di chi lavora in mare ogni giorno. "Una realtà del genere creerebbe problemi e non benefici. Si perderebbero posti di lavoro, quelli delle vonoglare, dal momento che la loro attività si azzererebbe", afferma Marinangeli, rispondendo alle accuse di disinformazione. "Massimo Rossi non deve permettersi di dire che io diffondo fake news. Lavoro tutte le notti da 41 anni con il pesce e a stretto contatto con chi vive il mare quotidianamente. Io parlo di fatti concreti, non di teorie". Sul fronte del pesce azzurro, Marinangeli precisa: "Il problema non è l’assenza delle alici, ma la loro pezzatura. Le alici ci sono, ma restano piccole. Per qualche fattore in questi ultimi anni non crescono oltre una certa soglia. Il parco marino, in che modo dovrebbe tutelarle? In che modo potrebbe risolvere questo problema?". E ribadisce: "Io mi alzo tutte le notti alle due per andare a lavorare, non per raccontare bugie". A sostenere la sua posizione anche Francesco Romani, storico pescatore del porto di San Benedetto: "Non c’entra nulla il parco marino con questo problema. Il vero problema è che, come succede a terra con i cinghiali, lo stop alla pesca del tonno ha fatto proliferare specie predatorie che sterminano il pesce azzurro".

Emidio Lattanzi