Il parrucchiere Pierre sbarca al ’Festival del cuore’

Ci si mette insieme per costruire vere e proprie imprese attive nel settore dei matrimoni. Sono tante le figure professionali che ruotano intorno ai futuri sposi, dal fotografo alla wedding planner, passando per l’intrattenimento. E ovviamente c’è tutto il mondo della bellezza che si attiva per valorizzare lo stile delle spose.

Tra i protagonisti in questo settore c’è il parrucchiere Pierluigi Mattiozzi, in arte Pierre, che nelle scorse settimane è stato tra i protagonisti a Roma di un evento esclusivo, il Festival del cuore: "Era un evento di beneficenza – spiega Pierre – ed ero insieme all’influencer Matteo Zannini che è una assoluta autorità nel mondo del wedding. Ci si muove molto anche sui social e per questo abbiamo stretto una importante collaborazione, per partecipare ad eventi ed essere sempre più riconoscibili in questo ambito". Al festival a Roma c’erano tantissimi personaggi, da Claudio Cecchetto a Massimiliano Ossini a tanti altri: "È stato bellissimo portare la voce del nostro territorio in un ambito così prestigioso e dedicato ad una raccolta fondi per i bambini malati. Abbiamo tante iniziative in cantiere, anche con Silvia Cicconi che è un’altra professionista del settore, oggi in grandissima ripresa dopo i tempi della pandemia e del Covid".