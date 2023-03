Il partigiano Dalla Chiesa Il nuovo volto del generale e la sua vita nel Piceno

Nella sala della Regina di Montecitorio, si è svolta la presentazione del volume storico-documentale "Carlo Alberto Dalla Chiesa, Soldato, Carabiniere, Prefetto", in cui si è parlato anche del capitano di lungo corso Giovanni Nebbia. Tra gli ospiti di riguardo, nelle prime file del parterre, la professoressa Annelise Nebbia e la dottoressa Emanuela Pompei, rispettivamente figlia e nipote del capitano Nebbia. Durante la cerimonia è emersa un’altra sfaccettatura di Dalla Chiesa, quello di partigiano, proprio a San Benedetto e di cui nessuno era ancora conoscenza. Nel pomeriggio di Montecitorio è stato dedicato un importante spazio alla lettera che Carlo Alberto dalla Chiesa scrisse alla moglie del Nebbia e che sintetizziamo: "Il Nebbia dopo l’8 settembre del ‘43 prese parte attiva nell’organizzazione delle bande armate di patrioti che si venivano costituendo allo scopo di far resistenza ai nazifascisti. Egli venne a più riprese nel mio ufficio nella stazione dei carabinieri di San Benedetto per concordare insieme la migliore linea di condotta da tenere in quei frangenti e un giorno mi fece presente che aveva ai suoi ordini una banda composta da 30 giovani sufficientemente armati. Presi nota di tale comunicazione e gli affidai l’incarico di agire, se si fosse presentato il caso, nella zona compresa tra il paese alto e la campagna verso Acquaviva".

"Il Nebbia – si legge ancora – depositò le armi che aveva asportato dai pescherecci ancorati nel porto, presso la locale caserma di finanza. In bicicletta ci recammo presso l’abitazione del capitano Salvi, dove si trovava anche il maggiore Postiglione che affidò a ognuno di noi un incarico. Il 4 ottobre del ‘43, saputo che il giorno seguente i tedeschi sarebbero venuti da Ancona per sequestrare i pescherecci, decidemmo immediatamente di avvertire equipaggi e armatori dell’imminente partenza. Al Nebbia fu affidato il compito di dirigere verso i porti del Sud in mano agli alleati e condurvi a salvamento i pescherecci della flottiglia sambenedettese". Il libro, con tutta probabilità, sarà presentato presto anche a San Benedetto.

Il saluto introduttivo è stato tenuto dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Sono poi intervenuti Teo Luzi, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il capitano Alessia Glielmi, responsabile degli archivi del Consiglio nazionale delle ricerche; Fernando dalla Chiesa, professore universitario, sociologo e politico; il generale Alfonso Manzo, Capo del V Reparto dello Stato maggiore della Difesa, il capitano Francesco D’Ottavio, addetto al V Reparto dello Stato maggiore della Difesa e l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato maggiore della Difesa. Le conclusioni sono state a cura di Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa. Gianni Riotta ha moderato l’incontro.

Marcello Iezzi