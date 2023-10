Il Partito democratico chiamato alle urne. Si elegge il nuovo segretario comunale

Il Partito Democratico di Grottammare è chiamato, domani, ad eleggere il nuovo segretario comunale. L’appuntamento si tiene a soli due anni dall’elezione di Alessandra Biocca, che nel frattempo ha conservato l’assessorato anche nella giunta del sindaco Alessandro Rocchi. Subito dopo le votazioni la segreteria del PD fu messa in discussione per aver perso diverse posizioni all’interno del Movimento Solidarietà e Partecipazione, da 8 membri del secondo mandato Piergallini a 2 del primo mandato Rocchi. Dalle ore 10, nella sala dell’Ospitale della casa delle Associazioni del paese alto, inizieranno le procedure che prevedono l’insediamento dell’ufficio di presidenza, la presentazione delle candidature, la discussione delle singole mozioni, il dibattito e, infine, la votazione, prevista poco prima dell’ora di pranzo. Il timone del PD sembra destinato all’attuale vice Attilio Bellini. Nell’occasione sarà possibile firmare la petizione per il salario minimo.