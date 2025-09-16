Il parto in acqua al Madonna del Soccorso

Da ieri all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto è ufficialmente tornato il parto in acqua, grazie alla nuova vasca donata dalla Banca del Piceno all’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Un traguardo che segna la ripartenza di un servizio molto richiesto dalle donne e per anni considerato un modello di riferimento regionale. La storia del parto in acqua a San Benedetto è iniziata nel 2002 con la prima vasca, seguita da una seconda nel 2015. Nel tempo, il reparto di ostetricia e ginecologia è diventato un fiore all’occhiello nelle Marche, capace di coniugare innovazione e umanizzazione dell’assistenza. Tutto si è però fermato con l’arrivo della pandemia, quando l’ospedale è stato trasformato in presidio Covid. I dati raccontano bene l’importanza di questo percorso: tra il 2002 e il 2020, al Madonna del Soccorso si sono registrati 650 travagli in acqua e 125 parti in acqua, numeri che confermano la fiducia delle mamme in questa modalità di nascita. La sospensione forzata ha interrotto un’esperienza consolidata, oggi finalmente riattivata.

Il direttore generale dell’Ast, Antonello Maraldo, ha sottolineato il valore della donazione: "Come già fatto in altre occasioni, ringrazio la Banca del Piceno e il presidente Sandro Donati per la sensibilità dimostrata. Grazie a questo importante risultato ottenuto con la nuova vasca, il punto nascita di San Benedetto potrà tornare a offrire questo servizio alle future mamme". Anche il direttore del reparto, Andrea Chiari, ha espresso soddisfazione: "Con infinita gratitudine riceviamo in dono dalla Banca del Piceno la vasca che ci permette di offrire nuovamente questa modalità di assistenza. Il personale medico e ostetrico del nostro punto nascita ha già una pluriennale esperienza nel travaglio e parto in acqua, il che ci permette di ripartire da subito garantendo totale sicurezza alla mamma e al bambino".

Il presidente della Banca del Piceno, Sandro Donati, ha rimarcato il legame con il territorio: "Il sostegno all’Uoc di ostetricia e ginecologia è un segnale forte della nostra presenza. La vasca non è solo un dono, ma un gesto concreto di attenzione verso il benessere delle mamme e dei neonati". Donati ha anche evidenziato l’impegno della direzione sanitaria: "Da quando si è insediato, Maraldo ha dato un passo in più all’Ast". Soddisfazione è stata espressa pure dall’Ordine dei Medici della provincia di Ascoli. La presidente Fiorella De Angelis ha definito "importantissimo" il ritorno del parto in acqua.

Emidio Lattanzi