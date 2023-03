Il parto in casa e il ringraziamento

I coniugi Peroni, che hanno avuto una bambina nelle scorse settimane, la piccola Atena nata in casa a Spinetoli, colgono l’occasione per ringraziare tutto l’equipaggio del Potes di Offida intervenuto in quell’occasione. "Vogliamo – dichiarano Diego e Yannina – ringraziare tutti i sanitari del Potes di Offida, che sono intervenuti tempestivamente, ci hanno messo 5 minuti di orologio, il 7 febbraio scorso per aiutarci. Vogliamo sottolineare la loro professionalità ed il loro comportamento ragionevole e comprensivo nei nostri confronti, che in quegli attimi si è rivelato essere un ottimo sostegno. Vogliamo ringraziarli e complimentarci con loro. Grazie mille angeli". Una bellissima storia che racconta il miracolo della vita.