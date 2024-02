Il pasticcio dell’Ipsia. Corsi cancellati, l’incredulità dei prof:: "Spiegateci il motivo"

La notizia della revoca di due indirizzi del settore tecnico-tecnologico che erano stati concessi all’Ipsia Antonio Guastaferro, da Provincia, Ufficio Scolastico è stata ritenuta da tutti a dir poco sconvolgente. Il Consiglio regionale, che prima ha detto si ai due corsi tecnici e poi li ha revocati, ne esce con un’immagine devastata poiché ha causato un forte danno d’immagine ad un Istituto da sempre fiore all’occhiello della città e del territorio. Danni anche agli studenti che avevano scelto di frequentare i corsi tecnici e alle loro famiglie. La scuola, in fase di open day e di promozione, aveva puntato tutto sui due corsi di meccanica meccatronica ed elettronica ed elettrotecnica, approvati il 5 gennaio e cancellati 15 giorni dopo, quando docenti, tecnici e personale non docente si erano attrezzati con materiale promozionale e laboratoriper far crescere l’Istituto.

Il personale scolastico ancora incredulo. "Tutto il personale, non solo quello docente, si è da subito dimostrato compatto e a fianco della dirigente scolastica Marina Marziale, nell’esprimere sconcerto e meraviglia per quanto accaduto – afferma la prof Elvira Scarpati –. La questione sta diventando sempre più imbarazzante. L’assessore regionale alla cultura, Chiara Biondi, ha dichiarato di non conoscere la questione e che si sarebbe informata al più presto. Questo è davvero bizzarro, poiché la Biondi non solo era presente quando è stata approvata la delibera ma ha riferito in giunta in qualità di relatore". Ora docenti e personale non sanno proprio cosa aspettarsi da questo dietrofront della Regione. "Parlo a nome di tutti i colleghi: vorrei conoscere la verità e capire come mai i nostri indirizzi sono stato bocciati dopo essere stati inizialmente approvati, pubblicizzati, il tutto ad iscrizioni in corso – aggiunge la prof Ursula Ciaralli – Un’incomprensibile bocciatura che vorremmo fosse spiegata dai presenti alla seduta del 22 gennaio, ovvero Acquaroli, Saltamartini, Aguzzi, Antonini, Baldelli, Brandoni ed in particolar modo dall’assessore all’Istruzione Biondi, dall’assessore alle attività produttive, nonché eletto nel Piceno, Andrea Maria Antonini, oltre che dal consigliere sambenedettese Andrea Assenti". La scuola l’ha presa proprio male anche perché a un Istituto paritario locale il ministero ha concesso l’indirizzo che è stato negato all’Ipsia. "L’attivazione del percorso a noi negato e concesso alla scuola paritaria – afferma la professoressa Rosanna Geminiani – ha creato profonda delusione in tutti quei docenti che da anni si spendono e lavorano con passione per la scuola pubblica, che è da sempre garanzia di equità e di istruzione libera per tutti".

Marcello Iezzi