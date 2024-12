Il patron del Carpi:: "Questa squadra continuerà a lottare"

A poche ore dalla fine dell’anno Claudio Lazzaretti, presidente del Carpi, ha voluto parlare del momento dei biancorossi che nei prossimi giorni accoglieranno l’arrivo del centrocampista dell’Ascoli Simone Campagna. "Il ritorno in serie C, lo sappiamo, è stato un salto importante, ma il Carpi ha dimostrato di saperci stare, giocando un calcio di qualità e affrontando ogni avversario ad armi pari – commenta Lazzaretti -. Questa squadra non si è mai piegata davanti alle difficoltà. E sono certo che continuerà a lottare, partita dopo partita, onorando la maglia e il nome della nostra città. Con il calciomercato di gennaio alle porte, voglio rassicurare i tifosi. Ci faremo trovare pronti. Lavoreremo per inserire due o tre elementi di valore che possano allungare le rotazioni e dare respiro alla squadra. Nel frattempo, continueremo a sostenere Mandelli, Tcheuna e Forapani nel loro percorso di recupero perché possano tornare al meglio, magari pronti a fare la differenza come sanno fare".