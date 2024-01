Il pattinaggio artistico strega il PalaSpeca

Successo di pubblico e di consensi, per il 19° Festival Internazionale del pattinaggio artistico organizzato dall’Asd Diavoli Verde Rosa di San Benedetto, andato in scena domenica pomeriggio al Palasport ’Speca’. Presentati da Elena Cavallini, oltre trecento atleti sono scesi in pista, tra Campioni Italiani, Europei e Mondiali e gruppi provenienti da Marche, Abruzzo e Umbria, che hanno eseguito performance strabilianti e originali, con numeri di alto livello tecnico e spettacolari che hanno incantato il pubblico, che ha affollato gli spalti del palasport e ha tributato applausi a non finire alle varie esibizioni.

Le coreografie iniziali, l’apertura è avvenuta sulle note dell’Inno alla Gioia a cura di Laura Marzocchini e Alessandro Fratalocchi e finali, con ’Music’ hanno coinvolto gli atleti di tutte le società, (foto organizzazione, dello Studio Campanelli) creando un clima di festa e rendendo ancora più bello un evento di tali proporzioni.

Ciascuna esibizione ha avuto un tema e una coreografia dedicata e non è mancato lo spazio anche per affrontare temi più seri, con numeri dedicati alle disabilità, da parte del gruppo del Club Ponte San Giovanni-Perugia. Il festival ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Pierluca Tocco, showman di fama internazionale, che ha scelto San Benedetto per lo spettacolo conclusivo della sua carriera, il quale ha portato in scena il suo ’Rocky Balboa’, esibendosi anche con la sei volte campionessa d’Italia e campionessa del mondo Giada Luppi, i pluricampioni del mondo Alice Esposito e Federico Rossi hanno portato in scena una cover di ’Hurt’, Alessandro Fratalocchi e Cecilia Pizzagalli hanno eseguito una travolgente esibizione sulla natura del fuoco nella sua imprevedibile forma, Kevin Bovara è stato acclamato nel suo pezzo dal titolo ’Maneskin Medley’, il gruppo della Dvr, composto dal oltre 50 elementi, hanno eseguito ’Queen Medley’, con le coreografie di Marzocchini e Bovara. Ancora una volta strabiliante la presenza e il giro di pista di Harry Foschi, atleta di ben 94 anni, ampiamente applaudito, cosi come l’esibizione del gruppo della Roller Cento di Monteprandone, della Diavoli Rossi Blu e Marca Skating e del gruppo SincroAbruzzo.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente della Dvr, Anna Maria Laghi, con l’allenatore e direttore artistico dell’evento Ivan Bovara, che dopo lo stop dettato dal periodo del covid sono già al lavoro per l’edizione del ventennale, anche da parte dell’assessore allo sport del comune di San Benedetto, Cinzia Campanelli, del presidente del Comitato Regionale Fisr Marche Romolo Bugari, del Presidente del Coni regionale, Fabio Luna, e in apertura un saluto nel video messaggio di Sabatino Aracu, Presidente Fisr italiana e internazionale.

Stefania Mezzina